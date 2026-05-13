“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜が、5月12日発売の「週刊SPA! 」(扶桑社)5月19日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」に登場した。 【写真】挑発的な舌なめずりもキュートです 2026年のグラドルの顔となりつつある一ノ瀬がSPA!に初登場。童話の世界から出てきたような赤ずきんの姿で、舌なめずりをして挑発的な表情を浮かべたり、大胆な水着姿で実った桃を突き出し、妖