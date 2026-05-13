日本で外国人の労働者が増え、それに伴い外国人の子どもの数が増えている。文科省の推計によると、2023年度で全国の小中高校に約13.8万人がいるという。10年前から6.2万人増え、今後も増加傾向は続くだろう。彼らとどのように向き合うべきか。 私は埼玉県南部で偽装難民の疑いがあるのに日本に滞在し、迷惑行為で住民とトラブルを起こし続けているトルコ国籍のクルド人の問題を取材している。彼らは積極的に子どもを産み、本国か