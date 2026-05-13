セレブ姉妹の妹叶美香が１１日に千葉県内で開催されたゴルフ大会「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に出場し、別格のゴルフウェアでラウンドした。かなり久しぶりにイベントに登場した。圧倒的な存在感は健在で、頭から足までド派手なコーデで固めていた。超高級ブランドの貴婦人風のハット、蝶々の形をしたサングラス、鮮やかな高級ブランド柄のワンピ、ピンクシューズと異彩を放ちまくっていた。腰のポシ