「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリン）日本ハムが今季２度目の４連勝。４月２２日以来３週間ぶりとなる勝率５割復帰を果たした。三回にはレイエスの３試合連発となる中越え６号２ラン、八回には進藤のプロ初本塁打となる１号２ランでダメ押しした。試合後、新庄監督は進藤の本塁打について「ようやく。いやもうリードさえやってくれたらいいっていう話をしてたら。本当に力はあるんでね。本人よりも嬉しかった