元「さんふらわあ」で就航沖縄の石垣島（石垣市）と台湾北部の基隆（キールン）を結ぶ国際航路の運行事業者となる「やいまライン」は2026年5月13日、公式ウェブサイトを更新し、航路の詳細を発表しました。当初の就航予定から10か月遅れで、いよいよ就航が現実となります。【出た出た！】これが「日台航路」の詳細＆船内です！（画像）初便は5月28日（木）23時基隆発、29日（金）石垣島8時着となります。日本発の初便は5月31日