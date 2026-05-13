柏崎市で12日、長岡市に住む無職の男（43）が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男はことし4月18日午後2時半頃、柏崎市内の書店で1399円のライトノベル1冊を万引きした疑いがもたれています。18日に店員から「お店の本が万引きされた」と警察に通報がありました。その後、防犯カメラに、男が清算せずに店を出たところが映っていたことから、逮捕に至ったということです。男は調べに対し「私がやったことに間違いあり