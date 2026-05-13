エアトリは、夏休みや秋の旅行シーズンに向けた大型キャンペーン「エアトリ超サマーセール2026」を5月11日午前10時から7月23日午後3時まで開催する。海外旅行を対象としたセールは6月11日午後2時59分まで実施し、海外航空券、海外航空券＋ホテル「エアトリプラス」、海外ホテル、海外アクティビティ、エアトリハワイ（セブ島含む）が対象となる。海外旅行を対象としたセール第2弾も7月13日午後3時から23日午後3時まで実施する予定