人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年6月号（5月15日発売）の第46回は、2024年11月号（10月15日発売）の第27回ぶりに長野市へ！前回のお店を再訪したり、新規開拓したりと権堂周辺をはしご酒。はしご酒の様子を、