「マイナンバーカードを作りたくないけど、作らなければ将来もらえるはずのお金がもらえなくなるかも」、そんな疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。しかし不安や抵抗感からどうしてもマイナンバーカードを所有したくない人も一定数いるはず。そこで、マイナンバーカードを作らない場合の還付金・給付金の受け取りや発生する可能性のあるデメリットについて解説します。A.現時点で「受け取れなくなる」ことはありません