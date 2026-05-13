福島県の磐越道で高校のソフトテニス部の部員など２１人が死傷した事故から、５月１３日で１週間。部活の遠征に向かう途中で起きた痛ましい事故ですが、バスはレンタカーで、逮捕された運転手の男は、客を運送して対価を得る「二種免許」を持っていなかったことが分かっています。部活動の遠征をめぐっては、北海道内の高校でも安全性と費用面の両立に知恵を絞っています。札幌市西区の札幌山の手高校です。スポーツの