俳優の杉本有美さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚および妊娠を発表し、祝福の声が相次いで寄せられています。【写真＆画像全文】杉本有美、結婚＆妊娠を発表「ゴーオンシルバー結婚したんか！」杉本さんは「ご報告です。ご一読いただけますと幸いです」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を投稿。「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなり