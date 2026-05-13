◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)ヤクルトは阪神に逆転勝利し首位奪還。首位攻防戦を1勝1敗で終えました。前日は2桁失点で大敗し阪神に首位を明け渡していたチームは、初回に幸先良く先制。直近3試合連続完封勝利中の阪神先発・郄橋遥人投手から増田珠選手がタイムリーを放ち、1点を先行しました。先発はリーグトップ5勝をマークしている山野太一投手。初回と2回は無失点で抑えましたが、3回に佐藤