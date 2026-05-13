◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4-2 阪神(13日、神宮球場)阪神がヤクルトに逆転負けし、2位に後退。首位攻防2連戦を1勝1敗で終えました。先発・郄橋遥人投手は試合前まで32イニング連続無失点&3試合連続完封勝利と、圧倒的な成績でこの日のマウンドへ。しかし初回にヒットと自らの暴投でいきなりピンチを招くと、増田珠選手にセンターへ先制タイムリーを許します。一方の打線はセ・リーグトップの5勝をマークしている山