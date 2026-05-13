元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が１２日深夜に放送された日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。固定化された女子アナのイメージについて語った。この日は「女性アナウンサーのリアル」がテーマ。元ＮＨＫの中川安奈らと出演した森は「私がすごい気になるのは、女性アナウンサーっていうだけで“スポーツ選手が好きだ”っていうふうに勝手にイコールにされてしまう」と困惑を明かした。「前に、知り