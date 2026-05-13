◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神は逆転負けで首位から陥落した。2―1の8回、3番手の桐敷が無死二塁から石井に右中間二塁打されて同点。さらに1死満塁となったところでモレッタにスイッチしたが、代打の古賀に押し出し死球。さらに犠飛で4点目を失った。先発の高橋は雨中の悪コンディションの中、初回1死二塁から増田珠に中前適時打されて先制を許した。連続無失点は32イニングでストップ。連続