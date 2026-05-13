連載50周年を迎えた美内すずえ氏による人気漫画を原作とした、テレビアニメ『ガラスの仮面』1984年版が、13日からTOKYO MXで放送される（毎週水曜後9：25）。あわせて、放送終了後からTVerで配信。本作のTVer配信は初めてとなる。【画像】月影先生、大きすぎない？『ガラスの仮面』場面カット『ガラスの仮面』は演劇界を舞台に、不慮の事故により一線を退いた大女優・月影千草に女優としての資質を見出された主人公・北島マ