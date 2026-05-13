「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは先発のドラフト２位・島田（東洋大）が６回５安打無失点、９奪三振でプロ初勝利を挙げた。五回には１イニングを「３者連続３球三振」に仕留めるイマキュレートイニングを達成。１９５４年以来７２年ぶりで、セ・リーグの新人では初の快挙となった。六回には１死満塁のピンチを２者連続奪三振でしのぐなど堂々とした投げっぷりを見せたが、筒香、勝又と上がった