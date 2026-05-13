◇パ・リーグ日本ハム6ー2ロッテ（2026年5月13日ZOZOマリン）日本ハムは13日、敵地ZOZOマリンでロッテに快勝。4連勝で勝率5割に復帰した。2回に水野の適時打などで2点先制。3回にはレイエスが3試合連発となる6号2ランで加点した。9回には進藤がプロ初本塁打となる2ランでダメを押した。投げては先発の福島が6回2/3を2失点と粘り、今季初勝利を挙げた。試合後、新庄監督は勝率5割復帰に「それは、気にしてなかった。