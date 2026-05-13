不適切発言があったとして日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の会長を辞任した北野貴裕氏について、ボブスレー元日本代表の村上健二さんは13日、記者会見し、「我々選手の間では『いつかそういう問題発言が出るだろう』という話し合いは常にしていた」と明かしました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は12日、不適切発言があったとして北野氏の辞任を発表。さらに、JOC＝日本オリンピック委員会も、北野氏が