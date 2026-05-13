神戸―京都後半、ヘディングで決勝ゴールを決める神戸・ンドカ（右端）＝ノエスタ明治安田J1百年構想リーグ第12節（13日・ノエビアスタジアム神戸ほか＝2試合）西は神戸が京都に1―0で競り勝ち、首位名古屋と勝ち点31で並んだ。得失点差で2位。京都は同20のまま。東は町田が東京Vと0―0で突入したPK戦を4―2で制し、勝ち点33とした。東京Vは同25。神戸と町田がアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）で準々決勝以降