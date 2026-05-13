ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第10戦スカパー！JLC杯争奪」が13日、開幕した。初日、見せ場をたっぷりつくった西川拓利（27＝福岡）に2日目の14日は白星の期待がかかる。2026年前期勝率は5・33だったが、それを同後期には6・15と飛躍的に上昇させてきた注目の成長株だ。初日は4コースから「スタートを行くように心がけるようになった」との言葉通りコンマ07のトップスタートを決めると、豪快捲り。若林義人に捲