ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」が１３日、開幕した。鳥居塚嶺王（２２＝群馬）は初日１走で５着。２日目からの逆襲を誓う。４Ｒは４コースからコンマ１８のスタートで１Ｍは差しに構えるもバックで好位確保とはいかず、後方と追走する形になってしまった。７３号機についても「展示タイムほどのいい体感はなかった。スタートは放ってしまった。直線