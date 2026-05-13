歌手で女優・大原櫻子の近影が、反響を呼んでいる。大原は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「こまつ座、舞台『花よりタンゴ』開幕」と記し、オン眉ヘアにピンクドレス姿で、共演者と写った集合写真をアップした。この投稿にファンからは「オン眉かよ！！！」「えっ！可愛すぎんか？」「ぱっつんかわいいです」「素敵な衣装やね」「ほんまにかわいい」「贅沢すぎる」などの声が寄せられている。