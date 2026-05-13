◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）中日のドラフト１位・中西聖輝投手が５回６安打、自己ワーストの５失点で２敗目を喫した。初回に５失点。２回以降は立ち直ったものの、これで４度の登板のうち３度が初回に複数失点となった。降板後の８回には、井上一樹監督がベンチで中西の隣に座って会話。指揮官の話に、ルーキーは何度もうなずいていた。