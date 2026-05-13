◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）１―１で延長戦に突入して巨人は１０回、４番手で田中瑛斗投手が登板した。２死二塁、前の打席で大勢から同点ソロを放っている１番の左の大盛を迎えると、一塁ベンチの阿部監督は申告敬遠。シュートが得意な田中瑛と「右対右」となる２番の菊池との勝負を選択した。内角シュートで攻めると思いきや、初球から外角スライダー見逃し、外角直球ボール、外角スライダーで一邪飛