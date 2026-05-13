◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１２節町田０―０（ＰＫ４―２）東京Ｖ（１３日・Ｇスタ）東京Ｖが敵地で町田と対戦し、０―０から突入したＰＫ戦を２―４で落として、３連敗を喫した。１０日のＦＣ東京とのダービーでは先制するも、１―１で迎えた後半終了間際に失点し、ショッキングな逆転負けを喫したが、立ち上がりからハイプレスと激しい球際への守備を披露。前半は一進一退の攻防を繰り広げ、０―０で折り返す。後