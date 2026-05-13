だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、ベトナム旅で着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。レトロな景観にあわせて、トレンドのドットをレイヤードしてみました♡行きたかったベトナムへ。街並みにあわせた、レトロコーデ。From SAYA「日本から近いけど、異国情緒ただようベトナムはいつか行ってみたいと思ってた国のひとつ。