◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節町田０―０（４―２）東京Ｖ（１３日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで東京ＶにＰＫ戦の末、勝利した。前半は膠着（こうちゃく）状態が続き、無得点で終了。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）を終えた直後から先発起用が増え、これで３試合連続の先発となったＭＦ徳村楓大は、前半９分に左サイドからドリブルで相手をかわして好機を演出すると、同４１分に