◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）広島・中崎翔太投手がＮＰＢ史上１０人目で、球団史上初の「１００セーブ＆１００ホールド」を達成した。同点の９回に登板。１死二塁を招いたが、増田陸を空振り三振、中山を二ゴロに封じた。前日１２日の同戦（岐阜）は９回にサヨナラ２ランを被弾。雪辱の無失点で、節目に到達した。１０年ドラフト６位で入団。１２年１軍デビューしプロ初ホールドを挙げると、１６〜１８