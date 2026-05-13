「もう着ない」から「また着たい」へ。いま注目されているのは、古着に新しい価値を与える「リメイク」や「リペア」。服との付き合い方が変わり始めています。【写真で見る】30年以上前の「ワンピース」をリペアして着てみると…“古着ブーム”が服の大量廃棄削減に？高校生対象にリメイクの体験授業も東京・大井競馬場の駐車場で開催されているのが、毎週土日に行われているフリーマーケット「大井競馬場 TokyoCityFleaMarke