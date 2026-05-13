大手スーパーの「西友」の公式SNSは13日、事実と異なる画像がSNS上で拡散されているとして、注意を呼びかけた。【写真】カルビーが発表したポテトチップスの“白黒”2色パッケージ中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、カルビーは12日、ポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色対応にすると発表。5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売すると伝えていた。こうした状況の中、SNS上では、西友の商品棚