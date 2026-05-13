◇セ・リーグ広島─巨人（2026年5月13日福井）広島の中崎翔太投手（33）が13日の巨人戦で今季3ホールド目を挙げ、通算100ホールドに到達。史上10人目となる100ホールド、100セーブを達成した。1─1の9回に登板し、1死二塁のピンチを背負ったが、増田陸を三振、中山を二ゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた。前日12日は同点の9回に登板。抑えていれば100ホールド達成というマウンドで、佐々木にサヨナラ2ランを浴びてい