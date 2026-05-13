住宅地のすぐ近くで撮影されたツキノワグマ。目撃されたのは東京の八王子市です。各地でクマ出没が相次いでいます。私たちの身を守る最新のクマ対策技術を取材しました。■「いよいよ八王子に来たか」暗闇の中、カメラが捉えた1頭のクマ。歩みを止めると、辺りをうかがうように頭を振り、フェンスの奥へ。別のカメラには体を揺らし、のそのそと歩く姿が。クマは茂みの奥へと消えていきました。撮影されたのは、目撃情報の多い東北