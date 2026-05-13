新マツダ2！2026年2月、マツダのベルギー法人がコンパクトハイブリッド「マツダ2ハイブリッド」の2026年モデルを発表しました。公開後は新しいデザインや装備に注目が集まり、ユーザーからの反響も届いています。マツダ2ハイブリッドは、トヨタ「ヤリス ハイブリッド」をベースにマツダブランドとして展開するOEMモデルで、欧州ラインナップに加わったのは2022年5月のことです。【画像】マツダ新「マツダ2」を画像で見る（50枚