私（アスミ、30代）は6歳の長女（スイ）と0歳の次女（アイ）の母。長女一人のときは多少余裕のある子育てができていましたが、子どもが2人になると毎日てんやわんや。夫（フミタカ、40代）はもちろん、近所に住む母（ユウコ、60代）の助けがないとやっていけません。そんなある日、母から長女のプール送迎や実家でのお泊まりを提案されました。でも私が断ると、母は両親と私のグループLINEから退室するほど機嫌を損ねてしまったの