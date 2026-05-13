13日午後、大村市の長崎自動車道上り線で走行中の貸し切りバスから火が上がりました。 乗客35人がいましたが、火は10分ほどで鎮火し、ケガ人はいないということです。 13日午後4時35分頃、大村市の長崎自動車道上り線を走行中の貸切バスの運転手から「リア部分から火が出ている」と警察に通報がありました。 警察と運行するさせぼバスによりますと火災に気づいた運転手がバスを路肩に止めて、乗客35人を車外へ避
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「ミヤネ屋」中継でFワード連呼
- 2. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 3. 母の遺品整理「メモ」を読み後悔
- 4. 坂上 65歳で引退する予定と告白
- 5. 富士通の企業秘密不正持ち出しか
- 6. Switch2の「絶対NG行為」反響
- 7. 香坂みゆき沈黙破る 元夫と何が
- 8. 斉藤被告事件 女性はバスを遠慮
- 9. 「座敷牢」で虐待か 家族を逮捕
- 10. 「あります！」飲酒事故後も車内で飲み続け、警察官に酒をかけた被告人 法廷で即答した“危うい一言”
- 1. 「座敷牢」で虐待か 家族を逮捕
- 2. 斉藤被告事件 女性はバスを遠慮
- 3. 下半身を女児の水筒に? 教師逮捕
- 4. 水筒に下半身擦り付け 再逮捕
- 5. 「あいつが犯人だ」後に自殺か
- 6. 家族ぐるみで10代娘を監禁か
- 7. 女性警官の自宅侵入か 警部逮捕
- 8. エルニーニョ発生の可能性 90%
- 9. パトカー追跡のバイク転倒で骨折
- 10. クルーズ船で胃腸炎の集団感染か
- 1. 母の遺品整理「メモ」を読み後悔
- 2. 少女に避妊せず…被告の安い覚悟
- 3. 西友 ポテチのモノクロ販売せず
- 4. 犬が歯石除去で急死 飼い主勝訴
- 5. 首相への差別表現「起用の意図」
- 6. バス事故の賠償 数億円規模か
- 7. オジイが原因でウォーキング中止
- 8. 「ナフサは足りている」認識示す
- 9. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 10. 「レア名字」に変えた男性の後悔
- 1. キャサリン妃 早くに元王子拒否
- 2. トランプ氏9年ぶり訪中 北京到着
- 3. 中国の工作員か 訴追され辞職へ
- 4. チェルノブイリ原発事故の真実
- 5. 矛盾だらけ?金正恩氏のビジネス
- 6. 中国タンカー 海峡通過を試み?
- 7. ギター製造で産業振興後押し 中国湖南省東安県
- 8. 無料で映画見放題なサイトが登場
- 9. 中国 アフリカ53か国の関税撤廃
- 10. 授賞式では流された一言が、なぜ今になって批判の的に？ 韓国名優のスピーチが“受賞者軽視”と時間差で炎上
- 11. 国連 北朝鮮の人権侵害「深刻」
- 12. 英保健相が14日にも辞任か 報道
- 13. 17型コラーゲンで髪の悩み解消か、東京医科歯科大学などが解明
- 14. コーラのレシピ知る2人を警護中
- 15. 猫vs.ハトのかわいいバトル、昼寝する猫の周りでハトが「クルックー！」。
- 16. 【雑学】一重まぶたは日本人・韓国人・中国人のみ
- 17. 元パイレーツの西本はるか、AVデビュー「だっちゅーの？」
- 18. イオン、PBの「骨抜き・皮なしサーモン」拡大展開を開始
- 19. 「ハムスターみたいな猫」の動画
- 20. 【EU発！Breaking News】腐った魚の体臭、「魚臭症候群（トリメチルアミン尿症）を理解して」と英女性シンガー。
- 1. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 2. 富士通の企業秘密不正持ち出しか
- 3. JR東にガラガラな新幹線駅 背景
- 4. カルビー14商品の包装を2色に
- 5. 高市首相「研究費の倍増目指す」
- 6. 新築住宅「口約束」は絶対NG?
- 7. 妻の一言で「家族のため」やめる
- 8. ミレービスケットにも情勢の影響
- 9. ニート医やバイト医 増加に懸念
- 10. 離婚を考え始めたらやるべきこと
- 11. 200種以上のアイテムが新上陸｜ミラノ発インテリアブランド「qeeboo」国内ラインナップを大幅拡充！4/15（水）一挙発売
- 12. 「スマホから注文」に非難殺到
- 13. SBGの純利益 日本企業で過去最高
- 14. 「ヴィレヴァン本店」月末に閉店
- 15. 旧型エルグランド あえて推す訳
- 16. 中国製EVバス転用できず不透明に
- 17. 「子ども・子育て支援金」の真実
- 18. 【超コンパクト】耳にかけるだけで音が大きく！耳を塞がないワイヤレス骨伝導式集音ヘッドセット「キコラク」。4月17日（金）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！
- 19. テックワンのテキスタイルブランドalltec（オルテック）に、テキスタイルデザイナー氷室友里デザインの新柄「Reverse AJISAI & HIMAWARI」が登場！
- 20. 東急の賃貸住宅「スタイリオ」シリーズ５物件の私募ファンドへの譲渡について
- 1. パッケージ なぜ白黒印刷ならOK?
- 2. グーグル、新たなノートパソコン「Googlebook」発表 Gemini搭載でAndroidとChromeOSが融合
- 3. 折りたたみiPhone 名称を予測
- 4. 光るリボン型キー搭載のスマフォ
- 5. 最強最速のスマホ充電ケーブルを自作!? こたつコードなどでマイクロUSBケーブルをつくってみました(ウェブ情報実験室)
- 6. セックスを拒絶する若者たち──アロマンティック・アセクシャル
- 7. Eインクディスプレイ搭載で電車の時刻表・スケジュール・好きな画像などを表示できるスマートサイフ「Wonder Wallet」
- 8. Google、スマホなど向け次期プラットフォーム「Android O」の開発者向けプレビュー版を公開！バックグラウンドアプリの制限でより電池持ちが良くなるなど――2017年Q3に正式版リリースへ
- 9. CP+ 2017 アドビセッション : 様々なデバイスを活用する―どこでも写真編集をLightroomで
- 10. ワイヤレスジャパン2017：ナビタイム、交通規制情報など大型車向け機能に特化したカーナビアプリ「NAVITIME トラックカーナビ」を展示【レポート】
- 11. ベゼルが細い新 iPad Pro、実は黒オビで縮小表示のアプリ多数
- 12. 動画：シボレーの電動ドラッグレーサー「eCOPOカマロ」が初めてドラッグレース場に姿を現す
- 13. ドライバーがいない５Gの自動運転車が公道を時速約30kmで走行 埼玉工業大学発ベンチャーのフィールドオート
- 14. 石ころで覆われた小惑星の姿、あまりに“薄い”地球の大気の層：今週の宇宙ギャラリー
- 15. Google ファーウェイへ一部継続
- 16. 新しいiCloud for Windows公開。OneDriveのファイルオンデマンド機能導入で容量節約
- 17. 秋吉 健のArcaic Singularity：鉄道車両に防犯カメラはアリか、ナシか。通信業界や鉄道業界が取り組む防犯カメラ設置の流れから公共や個人の安全とプライバシーについて考える【コラム】
- 18. Xperia 1はSIMピンが要らない
- 19. ビッグバン以前に誕生した星? メトシェラ星とは
- 20. ネトフリ「いきなり再生」防止へ
- 1. 坂本花織氏、一般男性と結婚
- 2. 坂本花織さん結婚「やっとか」
- 3. ラグビー日本代表HC、指導自粛
- 4. 負傷の三笘 W杯中の復帰困難
- 5. 坂本 逆転サヨナラ弾で通算300本
- 6. 「自己中プレー」に解説者が苦言
- 7. 坂本花織氏の夫 会ったことある
- 8. 四千頭身・後藤 異例の始球式
- 9. ブンデス史上初の女性監督初勝利
- 10. 本当に怪物? 佐々木朗希への懸念
- 11. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 12. 【ＷＷＥ】元新日本プロレスEVILのNARAKUがデビュー戦快勝！「ＮＸＴをすぐ俺様が支配」
- 13. 三笘の負傷「致命的な戦力低下」
- 14. 大谷予定通り2試合打者休養へ
- 15. 十両・尊富士が３勝１敗「さらに修正しないといけない」巨人ファンで前夜のサヨナラ勝ちは「もちろん見ていた」
- 16. DeNAルーキー NPB23人目の快挙
- 17. バレー サイン盗みの日体大降格
- 18. ロッテ 借金９でＶ確率０％ 小島が序盤に４失点 四球絡む失点に「もったいない点の取られ方」サブロー監督は「期待してたんですけど、そうはならなかった」
- 19. レアル・マドリード移籍の噂が浮上するも…… シティが2024年バロンドールのロドリと契約延長へ
- 20. 敵地でのリヨン戦初勝利もモウリーニョ監督「普通のこととして捉えたい」
- 1. 「ミヤネ屋」中継でFワード連呼
- 2. 坂上 65歳で引退する予定と告白
- 3. Switch2の「絶対NG行為」反響
- 4. 香坂みゆき沈黙破る 元夫と何が
- 5. ポケモン新作 収録映像を公開
- 6. のりこ「俳優ろくなやつおらん」
- 7. 櫻井翔参加でLINEグループ止まる
- 8. 大野智の熱愛より衝撃与えた報道
- 9. 坂本花織さん 結婚以外にも驚き
- 10. 映画館大賞未公開で受賞に批判
- 1. 生活費要求は毒親?屁理屈を一蹴
- 2. 竹内結子さんと比べて惨め 苦悩
- 3. セブン ハーゲンダッツ新作発売
- 4. 息子夫婦の雲行き怪しくなった訳
- 5. 芸能人を狙う“プロ彼女”たちの驚くべき手口とは！？「“一般女性”の告白」全話総集編
- 6. 双子座のあなたはダブルデートを楽しんで♡1月8日土曜日の星座占い！
- 7. 箱にチョイ足しして「ママゾン」に！母の愛とユーモアに溢れた仕送りにほっこり／運び屋ゆきたの漫画な日常
- 8. メンヘラ気質の女友達。時間関係なくメッセージが届いて正直疲れるが、放っておけない…／ネギマヨさん傑作選
- 9. PEACH JOHN×森香澄が話題♡夏映えランジェリー新作＆人気ブラ総まとめ
- 10. ミスドのぷにゅんドリンクを実食
- 11. 黒木メイサ セクシーな美脚披露
- 12. 池袋・新商業施設WACCAオープン。「食と生活」テーマ＆地元サポート
- 13. ダナンの聖地！大理石の山「五行山（マーブル・マウンテン）」
- 14. 目のくまに効果がある6つのツボ
- 15. パーマなしでもかわいい！おすすめのショートボブヘアスタイル集
- 16. 武豊はハニートラップにかかっただけ!? 妻・佐野量子“神対応”の理由
- 17. ふんわりエアリーボブこそ真の愛されヘア！おしゃれも可愛いも独り占め
- 18. 1日中崩れ知らず！メイクしたての美肌を保つ“薄膜タッチ”「化粧下地」がすごい
- 19. 九星別【2020年のご加護を得られる仏様】三碧木星は千手観音菩薩、九紫火星は不動明王！
- 20. 年間約570万食の朝食がパワーアップ！ 吉野家に398円セット登場