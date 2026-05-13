13日午後、大村市の長崎自動車道上り線で走行中の貸し切りバスから火が上がりました。 乗客35人がいましたが、火は10分ほどで鎮火し、ケガ人はいないということです。 13日午後4時35分頃、大村市の長崎自動車道上り線を走行中の貸切バスの運転手から「リア部分から火が出ている」と警察に通報がありました。 警察と運行するさせぼバスによりますと火災に気づいた運転手がバスを路肩に止めて、乗客35人を車外へ避