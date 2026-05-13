デビュー30周年イヤーを迎えている相川七瀬が、新曲「Challengers」を配信リリースした。【写真】大学院卒業を報告した、はかま姿の相川七瀬同曲は、FODの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』中継テーマソングとして書き下ろされたもの。タイトルのとおり、マウンドや打席で挑み続ける選手たちはもちろん、日々の生活の中で葛藤し、挑戦を続けるすべての人々へ向けたエールが込められている。また、歌詞には相川自身が11月に