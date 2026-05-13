不動産大手５社の２０２６年３月期連結決算は、全社の売上高と最終利益が過去最高を更新した。分譲マンションの販売価格の高騰が業績を押し上げ、２７年３月期も全社が増収増益を見込む。ただ、中東情勢の影響で資材や設備などの調達に支障が出れば、業績悪化につながる可能性もある。三井不動産の２６年３月期の売上高は前期比３・２％増の２兆７０９７億円、最終利益は１２・０％増の２７８６億円だった。売上高は１４期連続