イングランド・プレミアリーグの専門メディア「Ｌｉｖｅｒｐｏｏｌ．ｃｏｍ」は１３日、左足首の負傷で長期離脱している日本代表ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝について、「２月に受けた足首の手術からのリハビリを続けており、本格的なトレーニング復帰に近づいている」と記した。遠藤は２月１１日の所属クラブの試合で左足を強くひねるような形で負傷し、途中交代した。日本代表の森保監督は、日本で手術を受けたことを明