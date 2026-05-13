フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が“リハビリ”中の姿を公開し、心配の声が寄せられている。【映像】原因不明の体調不良で手術後の高橋真麻（複数カット）真麻は2026年5月3日に更新したブログで、「実は3月末から原因不明の声帯まひになり、声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですが、この度、声帯の手術を終え退院致しました。これからリハビリや経過観察があ