俳優の橋本環奈（27）が、家族旅行で香川県と徳島県を満喫するプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】橋本環奈の激変した姿や旅行中の様子（複数カット）橋本はこれまでXで、ドラマやイベントでのオフショットのほか、あどけない表情でピースをする幼少期の姿や、新幹線でビールを持つプライベートショットなど、さまざまな一面を見せてきた。2026年3月の更新では、主演ドラマ「ヤンドク！」のオフショット