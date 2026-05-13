新しいエネルギーサービス「auでんち」のPR発表会に登場したのは、2026年3月に第1子を出産したばかりの「さゆりんご」こと、松村沙友理さん（33）と3児のママの横澤夏子さん（35）。 松村沙友理さん（33）：時間の感覚が変わったなって思いますね。もう前までは「夜の8時に集合ね〜」とかも全然あったんですけど、今もう20時ってなったら、お布団の中で“寝かしつけ”までしちゃってる。松村沙友理さん（33）：私の娘に似てる