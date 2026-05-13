ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の?ＫＡＺ?こと数原龍友（３３）が１３日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａで「ＫＡＺＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６?ＬＩＦＥＧＯＥＳＯＮ?」を開催した。同公演は自身初となるソロツアーの千秋楽。４月１５日に発売された２ｎｄアルバム「ＬＩＦＥＧＯＥＳＯＮ」を引っ提げて、全６都市６公演を駆け抜けた。ライブの幕開けは、ドジャースの山本