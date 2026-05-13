【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・相良茉優の最新シングル「＋MUSIC, ＋LOVE!!」が、5月13日よりREAL AKIBA RECORDZより各音楽配信サービスにて配信を開始した。本作は「Hi！」「Go！Make sound！」「Yes！」といった掛け声とともにテンポよく展開する高揚感あふれるサウンドと、“足して足して足してっていいんだよ”というキャッチーで中毒性の高いフレーズが印象的な、聴いた瞬間から気分が一段上がる