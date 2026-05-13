シリーズでお伝えしている「ちいきのチカラ」。かつて衣類の防虫剤としてよく使われていた樟脳。香りを覚えている年配の方も多いかと思います。 その昔、薩摩は樟脳の一大生産地でしたが、今はほとんど作られていません。薩摩焼の十五代・沈壽官さんが、失われた樟脳を復活させ、その力で地域を盛り上げようと奮闘しています。 鹿児島に多く生えていて、県の木にも指定されているクスノキ。 その枝や葉を蒸留して作ら