元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、母の日のプレゼントを披露し、喜びを伝えた。矢口は１３日、自身のインスタグラムを更新。「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいましたすんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」と興奮気味に記し、子どもの描いたアンパンマンの絵をプリントしたトートバッグの写真を投稿。「長