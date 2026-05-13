◆チャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセンカタールのアミールＴに続く重賞連勝を狙うディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が香港遠征へ向け、国内最終追い切りを行った。リガーレ（４歳１勝クラス）を内から２馬身追走し、半馬身の先着。時計も６ハロン８１秒６―１１秒０と優秀だった。池江調教師