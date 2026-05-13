21:00 ブラジル小売売上高（3月） 予想2.5%前回0.2%（前年比) 米生産者物価指数（PPI）（4月）21:30 予想0.5%前回0.5%（前月比) 予想4.8%前回4.0%（前年比) 予想0.4%前回0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想4.3%前回3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比) ドイツ経常収支（3月）時刻未定 予想N/A前回220.0億ユーロ 23:30 米週間石油在