大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月12日(日本時間13日) ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの7号アーチを放つなど4打数2安打1打点と久々に快音を響かせたが勝利にはつながらず、チームは今季2度目の4連敗となった。 先発