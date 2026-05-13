静岡県学生野球春季リーグは１３日、日大国際が３季連続３１回目の優勝を飾って全日程が終了し、閉会式が行われた。最優秀選手賞には日大国際の大豆生田優輝主将（４年）が初めて輝いた。個人賞は以下の通り。▽最優秀選手賞（ＭＶＰ）大豆生田優輝（日大国際４年）▽最優秀投手賞池田幌汰（静岡産業大３年）▽最優秀防御率池田幌汰（静岡産業大３年）０・７０▽首位打者鈴木伊織（常葉大浜松２年）４割７分７